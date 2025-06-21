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نجم الأهلي يغادر معسكر الفريق متجها إلى القاهرة

07:42 م السبت 21 يونيو 2025
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
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    إمام عاشور.
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (5)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
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    إمام عاشور من مران الأهلي
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كتب - أحمد عبد الباسط:

غادر إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر المارد الأحمر منذ قليل متجها إلى القاهرة.

وأوضح مصدر أن هذا القرار جاء بالاتفاق مع الجهاز الفني للأهلي، تحديدا بعد إصابة اللاعب وتأكد غيابه عن باقي مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتعرض اللاعب صاحب الـ 27 عاما للإصابة في أول ربع ساعة من مباراة الأهلي وإنتر ميامي والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الأولى.

وخضع إمام لعملية جراحية إثر تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة إنتر ميامي.

وأوضح طبيب الأهلي، أحمد جاب الله، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، ولتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.

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