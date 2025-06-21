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رسميا.. أول فريق يودع بطولة كأس العالم للأندية 2025

01:11 ص السبت 21 يونيو 2025
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (3)
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    مباراة اوكلاند سيتي والبايرن
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (2)
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    ملعب مباراة أوكلاند سيتي وبنفيكا
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    فريق أوكلاند سيتي
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    تصرف غريب من لاعب أوكلاند سيتي في مباراة بنفيكا بكأس العالم للأندية
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    مباراة أوكلاند سيتي وبنفيكا
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كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي هزيمة كبيرة أمس الجمعة، من فريق بورتو البرتغالي، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية.

وبات فريق أوكلاند سيتي أول فريق يودع بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى على يد بايرن ميونخ بنتيجة عشرة أهداف دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمس، على يد بنفيكا البرتغالي.

ويتواجد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

واستقبلت شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس العالم للأندية خلال مباراتين فقط، 16 هدفا ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

يذكر أن فريق أوكلاند سيتي يستعد لملاقاة نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، في الجولة الثالثة والأخيرة ببطولة كأس العالم للأندية، التي ستكون المباراة الأخيرة للفريق النيوزيلندي، يوم 24 المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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