كتب - يوسف محمد:

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2025 تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وهو المشهد الذي اعتادت الجماهير المتابعة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، على مشاهدته خلال الأيام الماضية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، شهد ملعب "إنتر إن كو" الذي يستضيف المباراة، عواصف رعدية وسقوط أمطار كثيفة على أرضية الملعب، مما جعل الحكم يتخذ قرارًا بتأجيل بداية الشوط الثاني؛ لحين تحسن الأحوال الجوية.

وكان الشوط الأول من مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي، انتهى بتقدم الفريق البرتغالي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.

وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي، التي تتسبب فيها الأحوال الجوية السيئة في توقف بعض المباريات بالبطولة، حيث تسببت في توقف مباراة باتشوكا وريد بول سالزبورج، بجانب تأجيل انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي أيضًا، بالإضافة إلى أنها أوقفت مباراة النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي أمس لمدة 46 دقيقة.

ويتواجد بنفيكا وأوكلاند سيتي، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلاً من: بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

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