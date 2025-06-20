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صدمة لريال مدريد في كأس العالم للأندية

07:06 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    أحتفال مبابي بعد هدفه أمام مانشستر سيتي
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    احتفال مبابي
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    مبابي
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    احتفال مبابي
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    كليان مبابي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

بدأ النجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد كيليان مبابي ممارسة التمارين الرياضية داخل فندق إقامة الفريق بالولايات المتحدة بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي أمس الخميس نقل مبابي إلى أحد المستشفيات لمعاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء غاب على إثره عن مواجهة فريقه ونظيره الهلال السعودي.

وسقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل بهدف لمثله أمام نظيره الهلال في مستهل مشوارهما بكأس العالم للأندية.

إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ 26 عاماً لن يكون جاهزًا للمشاركة قبل أسبوع على الأقل.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره باتشوكا عند العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

قد يلحق مبابي بمباراة ريال مدريد الأخيرة بدور المجموعات التي ستجمعه بنظيره ريد بول سالزبورج النسماوي عند الرابعة صباح يوم الجمعة 27 يونيو.

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مبابي ريال مدريد كأس العالم للأندية
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