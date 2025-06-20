ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025

كتب - محمد القرش:

بدأت مواجهات الجولة الثانية من دوري مجموعات بطولة كأس العالم للأندية أمس الخميس، بخسارة الأهلي أمام نظيره بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد.

وفي مفاجأة كبرى تصدر بوتافوجو جدول ترتيب المجموعة الثانية، بعد الفوز على باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

جدول ترتيب مجموعات كأس العالم

ترتيب المجموعة الأولى

1. بالميراس - 4 نقاط - مباراتين

2. إنتر ميامي - 4 نقاط - مباراتين

3. بورتو - نقطة - مباراتين

4. الأهلي - نقطة - مباراتين

ترتيب المجموعة الثانية

1. بوتافوجو - 6 نقاط - مباراتين

2. باريس - 3 نقاط - مباراتين

3. أتلتيكو مدريد - 3 نقاط - مباراتين

4. سياتل - دون نقاط - مباراتين

ترتيب المجموعة الثالثة

1. بايرن ميونخ - 3 نقاط - مباراة

2. بنفيكا - نقطة - مباراة

3. بوكا جونيورز - نقطة - مباراة

4. أوكلاند سيتي - دون نقاط - مباراة

ترتيب المجموعة الرابعة

1. فلامنجو - 3 نقاط - مباراة

2. تشيلسي - 3 نقاط - مباراة

3. لوس أنجلوس - دون نقاط - مباراة

4. الترجي - دون نقاط - مباراة

ترتيب المجموعة الخامسة

1. ريفر بليت - 3 نقاط - مباراة

2. مونتيري - نقطة - مباراة

3. إنتر ميلان - نقطة - مباراة

4. أوراوا - دون نقاط - مباراة

ترتيب المجموعة السادسة

1. صن داونز - 3 نقاط - مباراة

2. دورتموند - نقطة - مباراة

3. فلومينينسي - نقطة - مباراة

4. أولسان - دون نقاط - مباراة

ترتيب المجموعة السابعة

1. يوفنتوس - 3 نقاط - مباراة

2. مانشستر سيتي - 3 نقاط - مباراة

3. الوداد - دون نقاط - مباراة

4. العين - دون نقاط - مباراة

ترتيب المجموعة الثامنة

1. سالزبورج - 3 نقاط - مباراة

2. ريال مدريد - نقطة - مباراة

3. الهلال - نقطة - مباراة

4. باتشوكا - دون نقاط - مباراة