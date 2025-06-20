"لسنا صديقين".. ميسي يثير الجدل بالحديث عن علاقته بكريستيانو رونالدو

كتب - محمد القرش:

تحدث الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن علاقته بكريستيانو رونالدو، عقب فوز إنتر ميامي على بورتو بثنائية مقابل هدف في كأس العالم للأندية.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: "المنافسة بيني وبين رونالدو كانت داخل الملعب، حيث قدم كل منا ما لديه لفريقه".

وأضاف: "أنا ورونالدو لسنا صديقين ولا نقضي وقتا معا، لكن دائما كانت المنافسة بيننا قوية داخل الملعب".

واختتم الأرجنتيني: "مازال رونالدو يقدم الكثير في دوري على أعلى مستوى، وهذا ليس بأمر غريب بالنسبة للاعب مثله".

يُذكر أن ميسي سجل هدف فوز إنتر ميامي ضد بورتو عن طريق ركلة حرة مباشرة، ليرفع الفريق الأمريكي رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين.