بينهم شيكابالا..15 صورة لنجوم كرة القدم وزوجاتهم في المصيف

يقضي العديد من نجوم كرة القدم خلال الفترة الحالية، عطلتهم الصيفية في الكثير من المناطق المختلفة حول العالم، سواء بمفردهم أو رفقة أفراد عائلتهم.

وحرص عدد من نجوم كرة القدم خلال الأيام الماضية، على مشاركة متابعيهم عدد من الصور خلال قضاء عطلتهم الصيفية في مناطق مختلفة حول العالم، بما فيهم نجم منتخب مصر محمد صلاح وزميله بالمنتخب مصطفى محمد.

ونشر صلاح خلال الأيام الماضية، عدد من الصور عبر حساباته الرسمي، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال وجوده على أحد الشواطئ، بعد انتهاء موسمه مع فريق ليفربول والذي حقق خلاله بطولة الدوري الإنجليزي، بجانب تحقيقه العديد من الجوائز الفردية.

وفي المقابل، شارك مصطفى محمد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من صورة خلال قضائه عطلته الصيفية في مقاطعة بالي السياحية بإندونيسيا، رفقة زوجته.

وسافر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، إلى الإمارات رفقة عائلته لقضاء عطلته الصيفية وهو ما ظهر من خلال نشر صورة رفقة مجموعة من أصدقائه.

وعلى الصعيد العالمي، ظهر الثنائي نيمار جونيور نجم سانتوس البرازيلي ولامين يامال نجم برشلونة، خلال قضاء عطلتهم الصيفية معا.

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