كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التألق رفقة فريقه إنتر ميامي الأمريكي، بعدما قاده لتحقيق فوزا هاما على حساب نظيره بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ببطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز النجم الأرجنتيني هدف فريقه الثاني في مرمى بورتو البرتغالي، من ركلة حرة مباشرة ليقود الفريق الأمريكي لتحقيق فوزه الأول، في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.

وبهدف البرغوث الأرجنتيني، في مباراة إنتر ميامي أمام بورتو أمس، نجح في رفع عدد أهدافه ببطولة كأس العالم للأندية عبر التاريخ، إلى 6 أهداف في المركز الثاني بالقائمة خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومعادلا كلا من: "كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي الحالي، جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق".

ورفع ليونيل ميسي عدد أهدافه مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في يوليو 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الهدف رقم 50 في 61 مباراة مع الفريق الأمريكي.

ووصل صاحب الـ39 عاما، إلى الهدف رقم 68 من الركلات الحرة طوال مشواره في كرة القدم، مع مختلف الفرق التي لعب لها في كافة البطولات، بما في ذلك المباريات الودية الدولية.

ويشارك فريق إنتر ميامي الأمريكي، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "النادي الأهلي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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