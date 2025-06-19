كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق إنتر ميامي الأمريكي نظيره بورتو البرتغالي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "الأهلي وبالميراس البرازيلي".

أبرز أحداث مباراة إنتر ميامي وبورتو في كاس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح بورتو.

الدقيقة 8: أومورديون يسجل الهدف الأول لبورتو في مرمى إنتر ميامي، من ركلة جزاء.

الدقيقة 20: تسديدة قوية من لاعب إنتر ميامي تصدى لها حارس بورتو.

الدقيقة 26: مخالفة لصالح ميسي في منتصف الملعب.

الدقيقة 27: عرضية من ليونيل ميسي يمسكها حارس بورتو.

الدقيقة 43: تسديدة من لاعب بورتو يتصدى لها حارس إنتر ميامي.

الدقيقة 45: تسديدة قوية من لاعب بورتو ترتطم بالقائم الأيسر لحارس مرمى بالميراس.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: سيجوفيا يحرز هدف التعادل لإنتر ميامي في مرمى بورتو.

الدقيقة 53: ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني لفريق بالميراس في مرمى بورتو.