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مستقصدني مرتين".. 8 صور من تكرار موقف إبراهيم فايق المحرج في ملعب الأهلى وبالميراس

09:10 م الخميس 19 يونيو 2025
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    إبراهيم فايق
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    إبراهيم فايق
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كتب- نهي خورشيد:

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على تعرضه لموقف محرج في أرضية ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، والمستضيف لأحداث مواجهة الأهلى وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي:"ده مستقصدني وربنا.. ساب الملعب بين الشوطين وجابني أنا تاني.. فكر تنزل مصر بس يا محمد.. انزلي بلدي لو راجل.. وشوف هعمل معاك ايه".

وكان فايق تعرض للموقف ذاته قبل انطلاق المباراة، خلال تقديمه الاستوديو التحليلي للمباراة، وأثنائها افتتحت رشاشات المياه الموجودة بأرضية الملعب.

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إبراهيم فايق الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية الأهلي
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