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نجم طائرة الأهلي في أمريكا لدعم الفريق أمام بالميراس بكأس العالم للأندية

06:44 م الخميس 19 يونيو 2025
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    كأس العالم للأندية
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    شعار الأهلي
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    الأهلي وإنتر ميامي
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    مباراة الأهلي وإنتر ميامي
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كتب - يوسف محمد:

حرص أحمد صلاح لاعب فريق الطائرة السابق بالنادي الأهلي ولاعب السويحلي الليبي الحالي، على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم المارد الأحمر خلال مباراته اليوم أمام بالميراس البرازيلي بمونديال الأندية.

وظهر صلاح من أمام ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة المارد الأحمر وبالميراس في الجولة الأولى بمونديال الأندية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويبحث المارد الأحمر عن فوزه الأول في النسخة الحالية من البطولة، حيث حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراته في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل.

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أحمد صلاح نجم طائرة الأهلي في أمريكا لدعم الأهلي صلاح من أمام ملعب ميتلايف بأمريكا مباراة الأهلي وبالميراس موعد مباراة الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية 2025
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