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شبح ليفربول يطارد أرنولد في مدرجات كأس العالم

02:30 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد مع سالم الدوسري (1)
  • عرض 6 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد مع سالم الدوسري (2)
  • عرض 6 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد مع سالم الدوسري (3)
  • عرض 6 صورة
    شبح ليفربول يطارد أرنولد في مدرجات كأس العالم
  • عرض 6 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد (2)
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كتبت - هند عواد:

في مساء الأربعاء الماضي، وعلى ملعب "هارد روك"، وبينما كان الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد يحاول تعديل النتيجة لفريقه الجديد ريال مدريد أمام الهلال السعودي، لاحقه شبح ليفربول.

وظهر أرنولد لأول مرة بقميص ريال مدريد الإسباني أمام الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

والتقطت عدسة إحدى الكاميرات في الملعب صورة لأرنولد وهو ينظر إلى المدرجات، حيث رفع أحد المشجعين قميصًا أحمر كُتب عليه الرقم "66"، وهو الرقم الذي كان يرتديه اللاعب مع فريقه السابق ليفربول.

وكان أرنولد قد رحل عن ليفربول بعد 20 عامًا قضاها مع "الريدز"، وذلك عقب نهاية عقده مع الفريق وفشل مفاوضات التجديد.

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ألكسندر أرنولد ليفربول كأس العالم ملعب هارد روك ريال مدريد شبح ليفربول كأس العالم للأندية
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