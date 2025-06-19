شبح ليفربول يطارد أرنولد في مدرجات كأس العالم

كتبت - هند عواد:

في مساء الأربعاء الماضي، وعلى ملعب "هارد روك"، وبينما كان الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد يحاول تعديل النتيجة لفريقه الجديد ريال مدريد أمام الهلال السعودي، لاحقه شبح ليفربول.

وظهر أرنولد لأول مرة بقميص ريال مدريد الإسباني أمام الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

والتقطت عدسة إحدى الكاميرات في الملعب صورة لأرنولد وهو ينظر إلى المدرجات، حيث رفع أحد المشجعين قميصًا أحمر كُتب عليه الرقم "66"، وهو الرقم الذي كان يرتديه اللاعب مع فريقه السابق ليفربول.

وكان أرنولد قد رحل عن ليفربول بعد 20 عامًا قضاها مع "الريدز"، وذلك عقب نهاية عقده مع الفريق وفشل مفاوضات التجديد.

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