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لحظة بلحظة.. العين الإماراتي ضد يوفنتوس 0-3`

04:01 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي (1)
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    رامي ربيعة (1)
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    العين ويوفنتوس (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة العين ويوفنتوس (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة العين ويوفنتوس (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة العين الإماراتي ضد يوفنتوس (1)
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    لقطة الهدف الثاني ليوفنتوس (1)
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    لقطات من مباراة يوفنتوس والعين (1)
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    مباراة العين ويوفنتوس 1 (1)
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    هدف يوفنتوس الثاني (1)
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    لقطة الهدف الثاني ليوفنتوس في مرمى العين (1)
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    هدف يوفنتوس الثاني في مرمى العين (1)
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق العين الإماراتي نظيره يوفنتوس الإيطالي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل العين للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: بارك يونج وو، كوامي أوتون، رامي ربيعة، فاكوندو زابالا، مارسيل راتنيك.

خط الوسط: عبد الكريم تراوري، كاكو، ماتياس بلاسيوس.

خط الهجوم: لابا كودجو، سفيان رحيمي.

أبرز أحداث مباراة العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: كولو مواني يحرز الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى العين الإماراتي.

الدقيقة 22: فرانسيسكو كونسيساو يحرز الهدف الثاني ليفنتوس في مرمى العين.

الدقيقة 31: كينان يلدز، يحرز الهدف الثالث ليوفنتوس في مرمى العين.

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