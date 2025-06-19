متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق العين الإماراتي نظيره يوفنتوس الإيطالي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل العين للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: بارك يونج وو، كوامي أوتون، رامي ربيعة، فاكوندو زابالا، مارسيل راتنيك.

خط الوسط: عبد الكريم تراوري، كاكو، ماتياس بلاسيوس.

خط الهجوم: لابا كودجو، سفيان رحيمي.

أبرز أحداث مباراة العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 11: كولو مواني يحرز الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى العين الإماراتي.

الدقيقة 22: فرانسيسكو كونسيساو يحرز الهدف الثاني ليفنتوس في مرمى العين.

الدقيقة 31: كينان يلدز، يحرز الهدف الثالث ليوفنتوس في مرمى العين.