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رحل نصف الفريق.. الأهلي يتسلح بـ4 لاعبين ضد بالميراس البرازيلي

08:00 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    الأهلي وبالميراس2
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    الأهلي وبالميراس3
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    الأهلي يفوز بالميدالية البرونزية على حساب بالميراس
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    الأهلي وبالميراس كأس العالم 2021
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    الأهلي وبالميراس
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    احتفال لاعبي الأهلي بالفوز على بالميراس البرازيلي
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    الأهلي وبالميراس كأس العالم 2021_
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    احتفال محمد هاني بالفوز على بالميراس
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    طاهر محمد طاهر ضد بالميراس
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كتبت-هند عواد:

يتسلح الأهلي بخبرة 4 لاعبين عندما يواجه بالميراس البرازيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية.

وواجه الأهلي بالميراس البرازيلي مرتين من قبل، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2020-2021 والذي انتهى بفوز الأحمر بركلات الترجيح 3-2 ليتوج بالميدالية البرونزية.

وكانت المباراة الثانية التي جمعت الأهلي وبالميراس البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021-2022، وانتهت بهزيمة الأهلي بنتيجة 2-0.

ويغيب عن الأهلي اليوم نصف الفريق الذي خاض آخر مباراة ضد بالميراس، إذ أنه لعب لقاء نصف النهائي بالتشكيل التالي: علي لطفي، علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات.

ورحل عن الأهلي كل من، علي لطفي، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، فيما يخوض مباراة اليوم بأربعة لاعبين فقط من التشكيلة الأساسية للمواجهة الأخيرة وهم محمد هاني، ديانج، أفشة، الشحات، فيما يغيب طاهر محمد طاهر عن اللقاء بسبب الإصابة.

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الأهلي مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية
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