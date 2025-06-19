رحل نصف الفريق.. الأهلي يتسلح بـ4 لاعبين ضد بالميراس البرازيلي

كتبت-هند عواد:

يتسلح الأهلي بخبرة 4 لاعبين عندما يواجه بالميراس البرازيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية.

وواجه الأهلي بالميراس البرازيلي مرتين من قبل، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2020-2021 والذي انتهى بفوز الأحمر بركلات الترجيح 3-2 ليتوج بالميدالية البرونزية.

وكانت المباراة الثانية التي جمعت الأهلي وبالميراس البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021-2022، وانتهت بهزيمة الأهلي بنتيجة 2-0.

ويغيب عن الأهلي اليوم نصف الفريق الذي خاض آخر مباراة ضد بالميراس، إذ أنه لعب لقاء نصف النهائي بالتشكيل التالي: علي لطفي، علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات.

ورحل عن الأهلي كل من، علي لطفي، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، فيما يخوض مباراة اليوم بأربعة لاعبين فقط من التشكيلة الأساسية للمواجهة الأخيرة وهم محمد هاني، ديانج، أفشة، الشحات، فيما يغيب طاهر محمد طاهر عن اللقاء بسبب الإصابة.