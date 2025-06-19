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بعد تألقه أمام الريال.. أبرز 10 معلومات عن ياسين بونو حارس الهلال السعودي

12:55 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب
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    ياسين بونو
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    ياسين بونو وليونيل ميسي
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    ياسين بونو
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    ياسين بونو يوسف النصيري
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    ياسين بونو
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الحارس المغربي ياسين بونو، المحترف في صفوف الهلال السعودي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تألقه أمام ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح ياسين بونو في منح فريقه التعادل بعدما تألق أمام الريال ونجح في التصدي لركلة جزاء، بجانب تصديه لـ4 كرات من أصل 5 داخل منطقة الجزاء.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الحارس ياسين بونو كالتالي:

من هو ياسين بونو؟

ياسين بونو، المولود في 5 أبريل 1991، هو حارس مرمى مغربي يُعد من أبرز الحراس على الساحة الكروية حاليًا.

بدأ بونو مسيرته الاحترافية مع نادي الوداد البيضاوي المغربي عام 2010، قبل أن يخوض أولى تجاربه الأوروبية في 2012 حين انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث قضى أربع سنوات، وشارك في أول مباراة مع الفريق الأول في 24 يوليو 2014.

أبرز محطات ياسين بونو حارس الهلال:

2013-2014: إعارة إلى ريال سرقسطة في الدرجة الثانية الإسبانية.

2016: انتقال إلى جيرونا الإسباني بعقد لثلاثة مواسم.

2019: انضم إلى إشبيلية على سبيل الإعارة، ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي عام 2020 لمدة أربع سنوات.

2023: انتقل إلى نادي الهلال السعودي، ليبدأ فصلًا جديدًا من التألق في الملاعب الآسيوية.

ماهي إنجازات ياسين بونو حارس الهلال السعودي:

كأس السوبر الإسباني مع أتلتيكو مدريد عام 2014.

الدوري الأوروبي مع إشبيلية موسم 2019-2020.

أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني لموسم 2021-2022.

أفضل حارس مغربي محترف في نفس الموسم.

أول حارس عربي يحقق لقبًا قاريًا أوروبيًا.

حافظ على شباكه نظيفة في 32 مباراة خلال عام 2021، أكثر من أي حارس آخر في أوروبا.

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