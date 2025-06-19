أهداف مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء الهلال السعودي وريال مدريد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

وانتهت مباراة الريال والهلال بالتعادل بنتيجة 1-1، حيث افتتح الميرينجي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، ثم تعادل للهلال روبن نيفيز بالدقيقة 41.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع فريق ريد بول سالزبورج يوم الاثنين القادم ، بينما سيلتقي فريق باتشوكا المكسيكي مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

أهداف مباراة ريال مدريد والهلال السعودي