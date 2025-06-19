كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

باتشوكا

0 1
01:00

ريد بول سالزبورج

كأس العالم للأندية

بالميراس

- -
19:00

الأهلي

كأس العالم للأندية

انتر ميامى

- -
22:00

بورتو

جميع المباريات

إعلان

أهداف مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية

12:37 ص الخميس 19 يونيو 2025

الهلال وريال مدريد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء الهلال السعودي وريال مدريد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

وانتهت مباراة الريال والهلال بالتعادل بنتيجة 1-1، حيث افتتح الميرينجي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، ثم تعادل للهلال روبن نيفيز بالدقيقة 41.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع فريق ريد بول سالزبورج يوم الاثنين القادم ، بينما سيلتقي فريق باتشوكا المكسيكي مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

أهداف مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أهداف مباراة ريال مدريد والهلال السعودي مباراة ريال مدريد والهلال السعودي كأس العالم للأندية 2025 الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو