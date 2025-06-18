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كهربا والبدري في خطر.. اقتحام جماهيري في مباراة الاتحاد وأهلي طرابلس (صور)

09:31 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خناقة الاتحاد وأهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    خناقة الاتحاد وأهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    خناقة الاتحاد وأهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    خناقة الاتحاد وأهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    خناقة الاتحاد وأهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    خناقة الاتحاد وأهلي طرابلس
  • عرض 10 صورة
    خناقة الاتحاد وأهلي طرابلس
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    خاص.. الاتحاد الليبي ينافس اهلي طرابلس في الحصول على خدمات فتحي
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    اشتباك الاتحاد وأهلي طرابلس
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كتب: محمد عبد الهادي

تحولت أجواء مباراة القمة بين فريقي الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس إلى فوضى عارمة مساء الأربعاء، بعدما شهدت اشتباكات بين اللاعبين أعقبها اقتحام جماهيري لأرضية الملعب، مما أدى إلى إيقاف اللقاء بشكل مفاجئ.

بدأت الأحداث تتصاعد عندما سجل نوفل الزرهوني، لاعب نادي الاتحاد، هدف فريقه في الدقيقة 38، واحتفل بطريقة اعتبرها لاعبو أهلي طرابلس استفزازية، حيث توجه مباشرة نحو دكة بدلاء الفريق المنافس وقام بحركات أثارت غضبهم.

ردة الفعل جاءت سريعة من لاعبي أهلي طرابلس، بقيادة المدير الفني المصري حسام البدري، الذين أبدوا اعتراضهم الشديد على طريقة الاحتفال، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي داخل أرضية الملعب.

وسط حالة التوتر والفوضى، نزلت أعداد من جماهير الفريقين إلى أرض الملعب، مما زاد من حدة الموقف وأجبر حكم اللقاء على اتخاذ قرار فوري بسحب اللاعبين إلى غرف الملابس ووقف المباراة، في ظل انعدام السيطرة على الأوضاع الأمنية داخل الملعب.

الواقعة أثارت ردود فعل واسعة، خاصة أنها جاءت في واحدة من أكثر مباريات الدوري الليبي إثارةً للجدل، وسط توقعات باتخاذ إجراءات تأديبية من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم في الساعات المقبلة.

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