بتواجد كهربا.. 8 صور من خناقة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس، اشتباك بين صفوف لاعبي الفريقين، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة التاسعة من سداسي المنطقة الثانية، المؤهل لمرحلة التتويج في الدوري الليبي الممتاز.

وشهدت المباراة في الدقيقة 38، تسجيل نادي الاتحاد لهدف عن طريق اللاعب نوفل الزرهوني، ليقوم بالذهاب للاحتفال أمام دكة بدلاء نادي أهلي طرابلس مما أغضب الفريق المنافس.

وشهدت المباراة أجواء متوترة بعد نزول اللاعبين من دكة الاحتياط لأرضية الملعب للاشتباك مع لاعبي الاتحاد، والذي يتواجد في صفوفه اللاعب المصري محمود كهربا.

واشتدت الأزمة بعدما اشتبك اللاعبين بالأيدي، مما أضطر حكم المباراة لمنح البطاقات الصفراء لعدد كبير من اللاعبين.

يدخل الأهلي طرابلس المواجهة متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بعدما ضمّن التأهل رسميًا إلى المرحلة النهائية منذ الجولة الثالثة، ويسعى إلى توسيع الفارق وتعزيز صدارته.

في المقابل، يخوض الاتحاد اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بقيادة المدرب الوطني حمدي بطاو، الذي تسلّم المهمة خلفًا للإسباني جاريدو، عقب الخسارة القاسية أمام السويحلي في الجولة الماضية.