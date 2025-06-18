صلاح ضد مرموش.. موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي بالموسم الجديد

كتبت-هند عواد:

يلتقي الثنائي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في الجولة الحادية عشر من الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، جدول مباريات الموسم الجديد الذي ينطلق يوم الجمعة 15 أغسطس، بمباراة تجمع بين ليفربول وبونموث.

موعد مباراة محمد صلاح وعمر مرموش

يلتقي ليفربول (محمد صلاح) بنظيره مانشستر سيتي (عمر مرموش)، يوم 8 نوفمبر في الجولة الحادية عشر من المسابقة، على ملعب الاتحاد بمانشستر.

وتقام مباراة العودة بين ليفربول ومانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، يوم 7 فبراير ضمن منافسات الجولة 25.

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