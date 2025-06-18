كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره بالميراس، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وعقد الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني اجتماع مع لاعبي الفريق، للحديث عن بعض الجوانب الفنية والخططية، كما أنه طالب اللاعبين بضرورة التركيز الشديد وبذل قصارى جهدهم خلال التدريبات.

وأجرى لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال ميجيل بيبيير، قبل بدأ التدريبات الخاصة بالكرة، التي شهدت بعض الجوانب الخططية والتكتيكية، التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال المباراة القادمة أمام بالميراس.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة ريبيرو عدم مشاركة أحمد نبيل كوكا الظهير الأيسر للفريق، في المران الجماعي بسبب معاناته من كدمة قوية في الركبة، تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

وخضع رباعي حراسة المرمى بالفريق "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا ومصطفى مخلوف"، تدريبات قوية تحت إشراف خوان خوسيه مدرب الحراس.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، كان قد حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي، في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

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