احتفل نجم نادي الزمالك ناصر منسي أمس الثلاثاء الموافق 17 يونيو الجاري، بحفل زفافه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وتواجد حفل زفاف مهاجم نادي الزمالك حضور عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بينهم "قائد الفريق السابق محمد عبد الشافي ومحمد شحاتة لاعب الفريق".

وشهد حفل الزفاف العديد من اللقطات المميزة، من أبرزها ظهور ملامح السعادة على وجه ناصر منسي بحضور عدد من زملائه حفل الزفاف، حيث قام بتقبيل رأس محمد عبد الشافي لاعب الفريق السابق.

كما ظهر محمد شحاتة لاعب وسط الفارس الأبيض هو يرقص رفقة زميله ناصر منسي، وسط حضور الكثير من الأشخاص.

ويذكر أن صاحب ال 27 عاما، كان قد شارك رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي، في 32 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدف.