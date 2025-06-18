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تقبيل رأس عبد الشافي ورقص شحاتة.. أبرز لقطات حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك

03:22 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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  • عرض 18 صورة
    رقص عبد الشافي في زفاف ناصر منسي
  • عرض 18 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك6
  • عرض 18 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك3
  • عرض 18 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك2
  • عرض 18 صورة
    رقص محمد شحاتة في زفاف ناصر منسي
  • عرض 18 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك1
  • عرض 18 صورة
    أول صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك5
  • عرض 18 صورة
    عمال مهمات نادي الزمالك من زفاف ناصر منسي
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    رقص محمد صبحي في زفاف ناصر منسي
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    ناصر منسي (3)
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    ناصر منسي (5)
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    ناصر منسي (4)
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    ناصر منسي (1)
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    ناصر منسي (6)
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    ناصر منسي (8)
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احتفل نجم نادي الزمالك ناصر منسي أمس الثلاثاء الموافق 17 يونيو الجاري، بحفل زفافه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

وتواجد حفل زفاف مهاجم نادي الزمالك حضور عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بينهم "قائد الفريق السابق محمد عبد الشافي ومحمد شحاتة لاعب الفريق".

وشهد حفل الزفاف العديد من اللقطات المميزة، من أبرزها ظهور ملامح السعادة على وجه ناصر منسي بحضور عدد من زملائه حفل الزفاف، حيث قام بتقبيل رأس محمد عبد الشافي لاعب الفريق السابق.

كما ظهر محمد شحاتة لاعب وسط الفارس الأبيض هو يرقص رفقة زميله ناصر منسي، وسط حضور الكثير من الأشخاص.

ويذكر أن صاحب ال 27 عاما، كان قد شارك رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي، في 32 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدف.

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حفل زفاف ناصر منسي ناصر منسي محمد عبد الشافي
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