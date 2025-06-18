القاهرة - مصراوي:

عرض الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر 2، مقطع فيديو يظهر فيه لاعب الأهلي إمام عاشور، يطمئن جماهير القلعة الحمراء على حالته الصحية.

وظهر عاشور في الفيديو من داخل أحد الفنادق بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتواجد مع بعثة الأهلي خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية 2025، وقال خلال الفيديو:

"الحمد لله أنا بخير وكل شيء تمام ومكمل مع زملائي وبصحة جيدة."

وكان إمام عاشور قد خضع لعملية جراحية مؤخرا، بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال المباراة الافتتاحية التي جمعت بين الأهلي و إنتر ميامي الأمريكي، وانتهت بالتعادل السلبي.

ومع الذكر أن الأهلي يواجه نظيره بالميراس البرازيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، مساء الخميس 19 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

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