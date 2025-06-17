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"يعرف الكرة المصرية".. من هو أنتوني تايلور حكم مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية؟

10:35 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حكم مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المقبل، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي، مهمة إدارة المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي، إلى الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ويساعده كلاً من جاري بيسويك مساعد أول، آدم نون مساعد ثاني، والإماراتي عمر العلي حكم رابع.

من هو أنتوني تايلور حكم مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي؟

ويبلغ تايلور من العمر 46 عاما، فهو من مواليد 20 أكتوبر 1978 بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وبدأ تايلور مسيرته التحكيمية في عام 2002، كان ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2 فبراير عام 2010، حينما أدار مباراة جمعت بين فريقي، فولهام وبورتسموث في البريميرليج.

وحصل صاحب الـ 46 عاما على الشارة الدولية، في عام 2013.

وأنتوني تايلور ليس غريبا على الكرة المصرية، حيث سبق له وأدار مباراة للنادي الأهلي من قبل، في مونديال الأندية عام 2023 بالمغرب أمام فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، انتهى اللقاء لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه محمد مجدى أفشة.

وفي عام 2014 أدار الحكم الإنجليزي مباراة للمنتخب الوطني أمام منتخب جامايكا، في اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين في ذلك الوقت، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

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