دورتموند يفشل في تحصيل نقاط مباراة فلومينينسي بكأس العالم

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي البرازيلي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية 2025.

وانتهت مباراة الفريق الألماني ضد نظيره البرازيلي بالتعادل السلبي، على ملعب ميتلايف الواقع في نيويورك الأمريكية.

ترتيب المجموعة السادسة بعد تعادل دورتموند

1. بوروسيا دورتموند - نقطة - مباراة

2. فلومينينسي - نقطة - مباراة

3. صن داونز - دون نقاط - 0 مباريات

4. أولسان - دون نقاط - 0 مباريات

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