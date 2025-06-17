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مؤثرة تتعرض لتهديدات بالقتل بسبب نجم كرة قدم

07:19 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ظهور لامين يامال ومؤثرة إسبانية في نفس المكان (4)
  • عرض 4 صورة
    ظهور لامين يامال ومؤثرة إسبانية في نفس المكان (2)
  • عرض 4 صورة
    ظهور لامين يامال ومؤثرة إسبانية في نفس المكان (3)
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كتبت-هند عواد:

تعرضت مؤثرة إسبانية تدعى فاتي فاسكيز للتهديدات بالقتل، بسبب تداول صورا لها مع لاعب كرة قدم شهير.

ورصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، صورا لفاتي صاحبة الـ30 عاما ولامين يامال نجم برشلونة الشاب صاحب الـ17 عاما، عبر منصة "إنستجرام"، وأظهرت تطابق خلفيات هذه الصورة، ورجحت الصحيفة وجودهما في المكان نفسه.

وظهر لامين يامال على متن قارب وخلفه خلفية صخرية، ونشرت فاتي صورا مشابهة، لكن من زاوية أخرى، إضافة إلى تشابه صورا أخرى للثنائي.

وكشفت فاتي فاسكيز تعرضها لتهديدات بالقتل منذ انتشار قصة علاقتها بلامين يامال، وقالت على "إنستجرام": "من المحزن رؤية أناس يحملون كل هذا الظلام في داخلهم لدرجة أنهم يتمنون الموت لأشخاص لا يعرفونهم حتى".

وأضافت: "ما يقوله الآخرون عني يكشف عنهم أكثر مما يكشف عني، أنا أختار أن أعيش بنية النمو المستمر وأن أحيط نفسي بالنور، لمن يتمنى لي الشر، أتمنى له الشفاء، لا أحد سوي يتمنى تدمير شخص آخر".

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نجم كرة قدم مؤثرة إسبانية تهديدات بالقتل
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