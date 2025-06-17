زيزو الأكثر إرسالا للعرضيات.. إحصائيات فريق الأهلي بكأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

قدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة رائعة أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي والتي انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وتصدر أحمد نبيل كوكا عددا من إحصائيات المارد الأحمر قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

إحصائيات فريق الأهلي في كأس العالم

- الأكثر تمريرا: أحمد نبيل كوكا (57)

- الأكثر إرسالا للعرضيات: أحمد مصطفى زيزو (6)

- الأكثر محاولة على المرمى: محمد حسن تريزيجيه (4)

- الأكثر ركضا: حمدي فتحي (11 متر)

- متوسط الجري: خالد عبد الفتاح (7.05 كيلو متر للساعة)

- الأكثر ركضا لمسافات طويلة: وسام أبو علي (50)

- الأكثر محاولة لكسر خط دفاع المنافس: أحمد نبيل كوكا (24)

- الأكثر نجاحا في لكسر خط دفاع المنافس: أحمد نبيل كوكا (19)

- الأكثر خلقا للمساحات: محمود حسن تريزيجيه (59)

- الضغط عالي الكثافة: مروان عطية (48)

- الأكثر تصديا للكرات: محمد الشناوي (13)

وتقام مباراة الأهلي وبالميراس يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويقع النادي المصري في المجموعة الأولى مع فرق: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.