كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلامنجو

2 0
04:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

فلومينينسي

- -
19:00

بروسيا دورتموند

كأس العالم للأندية

بوكا جونيورز

2 2
01:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

"ظهور إمام عاشور".. 15 صور ترصد تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس

04:27 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 15 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

نشرت حسابات النادي الأهلي صورًا للاعبين خلال تجمعهم استعدادًا لخوض التدريبات اليوم الثلاثاء ضمن التحضيرات لمباراة بالميراس البرازيلي.

وظهر بفندق الإقامة مع اللاعبين قبل ذهابهم لخوض الحصة التدريبية اللاعب إمام عاشور الذي تعرض لإصابة قوية في الكتف خضع على إثرها لعملية بمباراة إنتر ميامي الأمريكي.

وظهر إمام وهو في حديث مشترك مع المدير الفني للفريق خوسيه ريبيرو ولاعب الفريق محمد علي بن رمضان.

ويواجه الأهلي نظيره بالميراس يوم الخميس المقبل 19 يونيو٬ ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية لموسم 2025.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "ميتلايف".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تجمع لاعبي الأهلي قبل المران استعدادات الأهلي لمواجهة بالميراس مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا.. تفاصيل المشروع الجديد للحكومة بشأن الإيجار القديم
رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟