كتب - محمد الميموني:

نشرت حسابات النادي الأهلي صورًا للاعبين خلال تجمعهم استعدادًا لخوض التدريبات اليوم الثلاثاء ضمن التحضيرات لمباراة بالميراس البرازيلي.

وظهر بفندق الإقامة مع اللاعبين قبل ذهابهم لخوض الحصة التدريبية اللاعب إمام عاشور الذي تعرض لإصابة قوية في الكتف خضع على إثرها لعملية بمباراة إنتر ميامي الأمريكي.

وظهر إمام وهو في حديث مشترك مع المدير الفني للفريق خوسيه ريبيرو ولاعب الفريق محمد علي بن رمضان.

ويواجه الأهلي نظيره بالميراس يوم الخميس المقبل 19 يونيو٬ ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية لموسم 2025.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "ميتلايف".