تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلالها النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش وهو يغني وسط زملائه اللاعبين.

وظهر مرموش وهو يؤدي أغنية "أنا مصمم" للمطرب بهاء سلطان وسط تصفيق ووصلة ضحك من زملائه بالفريق.

ويتواجد مرموش مع بعثة فريق مانشستر سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

ويستهل فريق مانشستر سيتي مشواره بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية عند السابعة من مساء يوم غد الأربعاء بمواجهة نظيره الوداد المغربي.

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا كان قد انضم لصفوف مانشستر سيتي قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني بالانتقالات الشتوية بالموسم الماضي 2024/25.

وشارك مرموش بقميص سيتي منذ انضمامه بـ 22 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 لزملائه.

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