كتب - يوسف محمد:

أسدل الستار منذ قليل على مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراة جمعت بين فريقي فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.

وتمكن فريق فلامنجو البرازيلي من تحقيق الفوز على حساب الترجي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فاينانسيال فيلد" بأمريكا.

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي، نجح في تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره لوس أنجلوس جلاكسي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب المجموعة الرابعة أيضًا.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- تشيلسي، مباراة وحيدة، 3 نقاط.

2- فلامنجو، مباراة وحيدة، 3 نقاط.

3- الترجي، مباراة وحيدة، دون نقاط.

4- لوس أنجلوس، مباراة وحيدة، دون نقاط.

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