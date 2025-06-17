عماد النحاس يكشف سبب استبدال زيزو في مباراة إنتر ميامي

كتب - يوسف محمد:

كشف عماد النحاس المدرب العام للنادي الأهلي، سبب استبدال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال مباراة بالميراس البرازيلي، على الرغم من دخوله كبديل في الشوط الأول من المباراة.

وكان أحمد سيد زيزو قد دخل بديلاً في مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في الدقيقة 14 زمن الشوط الأول بدلاً من إمام عاشور، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وقال النحاس في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "نعلم قيمة زيزو كلاعب وانضمامه للفريق يمثل إضافة وتأثير فني إيجابي واستبداله جاء مراعاة للحمل البدني".

وأضاف المدرب العام للنادي الأهلي: "تم تحديد 60 دقيقة فقط لمشاركة زيزو في مباراة إنتر ميامي، لمراعاة الحمل البدني للاعب في اللقاء وهذا هو السبب وراء استبدال اللاعب".

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين فجر يوم الأحد الماضي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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