كتب - يوسف محمد:

أكد أندرية فيلاش بواش رئيس نادي بورتو البرتغالي، أن عددًا من لاعبي فريقه رفضوا المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 وفضلوا الحصول على راحة سلبية قبل بداية الموسم.

وقال فيلاش، في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية اليوم الإثنين: "عدد من لاعبي الفريق رفضوا الانضمام إلى قائمة كأس العالم للأندية 2025، لرغبتهم في الحصول على راحة قبل بداية كأس العالم للأندية 2025".

وأضاف رئيس نادي بورتو: "الأندية الأوروبية تعيش فترة صعبة خلال بطولة كأس العالم للأندية الحالية، لكن بعض الأندية لديها استعداد كامل للبطولة، لكونها في بداية الموسم مثل الأندية البرازيلية والبرتغالية".

وتابع: "استغربت بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الأخيرة، من رغبة عدد من اللاعبين في عدم خوض مباريات كأس العالم للأندية، وتفضيلهم الحصول على راحة للاستعداد بشكل كبير للموسم الجديد".

واختتم فيلاش تصريحاته: "سيكون هناك الكثير من المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول بطولة كأس العالم 2026 وهو ما يقلق اللاعبين، بسبب ضغط المباريات".

ويشارك فريق بورتو البرتغالي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كل من: النادي الأهلي، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

يذكر أن النادي الأهلي سيلتقي نظيره بورتو، يوم 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

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