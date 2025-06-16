شاهد هدف بيدرو لتشيلسي في مرمى لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية (فيديو)

كتب - محمد الميموني:

قص بيدرو شريط التسجيلي لفريق تشيلسي خلال مباراته مساء اليوم الإثنين مع نظيره لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية 2025.

بيدرو سجل الهدف الأول لفريق تشيلسي بعد مرور 34 دقيقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي على نظيره لوس أنجلوس.

ويقع ناديا لوس أنجلوس وتشيلسي رفقة مجموعة تضم الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف النسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.