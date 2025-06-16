القناة الناقلة لمباراة بوكا جونيورز ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية

كتب - محمد الميموني:

الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن قناة الناقلة لمباراة بوكا جونيورز و بنفيكا في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة بنفيكا و بوكا جونيورز

ويواجه بوكا جونيورز نظيره بنفيكا يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو٬ ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لموسم 2025.

وتقام المباراة في تمام الساعة ١ صباحًا على ملعب "هارد روك".

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة للمباراة كالتالي:

وتنقل المباراة عبر قناة DAZN.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.