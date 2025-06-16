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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس فى كأس العالم للأندية

08:55 م الإثنين 16 يونيو 2025

فريق تشيلسي

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كتب - محمد الميموني:

الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة تشيلسي الإنجليزي ونظيره لوس أنجلوس الأمريكي اليوم الإثنين٬ في كأس العالم للأندية.

ويواجه تشيلسي نظيره لوس أنجلوس عند العاشرة من مساء اليوم الإثنين٬ ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية لموسم 2025.

ونعرض لكم خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي و لوس أنجلوس كالتالي:

قناة dazn على النايل سات بشكل مجاني.

وتمتلك شبكة قنوات MBC حقوق البطولة ويمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.

ويقع ناديا تشيلسي ولوس أنجلوس في مجموعة بكأس العالم للأندية تضم الترجي التونسي وفلامينجو البرازيلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس كأس العالم للأندية
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