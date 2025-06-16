مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي بعد التعادل مع بورتو
كتب - محمد القرش:
تحدث أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي عن مباراة الأهلي، بعد التعادل السلبي أمام بورتو البرتغالي في أول لقاء له بكأس العالم للأندية.
وقال فيريرا في تصريحات صحفية: "اليوم كنا أفضل من بورتو بكثير، حيث أدى الضغط إلى خلق العديد من الفرص للتسجيل".
وأضاف: "كنا نحتاج إلى تسجيل هدف من أجل الفوز، لكن هذه هي كرة القدم من يسجل فقط يحصد الثلاث نقاط.
واختتم المدرب البرتغالي: "التركيز الآن على تحليل المباراة وتصحيح الأخطاء، من أجل مواجهة الأهلي".
ويلاقي فريق بالميراس نظيره الأهلي في المباراة الثانية، التي تقام يوم الخميس المقبل.
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