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مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي بعد التعادل مع بورتو

09:56 ص الإثنين 16 يونيو 2025

بالميراس ضد بورتو (1)

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كتب - محمد القرش:

تحدث أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي عن مباراة الأهلي، بعد التعادل السلبي أمام بورتو البرتغالي في أول لقاء له بكأس العالم للأندية.

وقال فيريرا في تصريحات صحفية: "اليوم كنا أفضل من بورتو بكثير، حيث أدى الضغط إلى خلق العديد من الفرص للتسجيل".

وأضاف: "كنا نحتاج إلى تسجيل هدف من أجل الفوز، لكن هذه هي كرة القدم من يسجل فقط يحصد الثلاث نقاط.

واختتم المدرب البرتغالي: "التركيز الآن على تحليل المباراة وتصحيح الأخطاء، من أجل مواجهة الأهلي".

ويلاقي فريق بالميراس نظيره الأهلي في المباراة الثانية، التي تقام يوم الخميس المقبل.

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