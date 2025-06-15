كتب - يوسف محمد:

أثار محمود حسن تريزيجيه، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إهداره ركلة جزاء للمارد الأحمر أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي اليوم، في افتتاح مباريات الفريق بمونديال الأندية 2025.

وسادت حالة من الغضب جماهير النادي الأهلي، ليس فقط بسبب إهدار اللاعب لركلة الجزاء، لكن بسبب إصراره على تسديد الكرة، على الرغم من تواجد الثنائي وسام أبو علي وأحمد سيد زيزو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للثلاثي محمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي وأحمد سيد زيزو، قبل تسديد تريزيجيه لركلة الجزاء، يظهر خلاله إصرار اللاعب على تسديد الكرة وسط حالة من الاستغراب من الثنائي زيزو ووسام، اللذان يعرفان بقدرتهما الكبيرة على تسديد ركلات الجزاء بشكل مميز.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، سيلاقي فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات بمونديال الأندية.

🎥 Trezeguet qui prend le penalty au tireur attitré : Abou Ali, pour ensuite le rater.



Wow.pic.twitter.com/9HfgFAus8g — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) June 15, 2025

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