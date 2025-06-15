الشناوي يُنقذ وإمام يبكي.. ما لم يتشاهدة في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

كتب - محمد القرش:

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وإنتر ميامي التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية على شوط المباراة الأول بالكامل، حيث أضاع اللاعبين العديد من الفرص المحققة للمارد الأحمر.

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية في الكتف بالدقيقة 13، حيث غادر المباراة باكيا وشارك أحمد مصطفى زيزو بدلا منه.

وأهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعدما تصدى لها حارس مرمى إنتر ميامي ببراعة.

ومع بداية شوط المباراة الثانية، تراجع مستوى لاعبي النادي الأهلي كثيرا مقارنة بالشوط الأول.

وسيطر النادي الأمريكي على معظم دقائق المباراة، حيث تصدى محمد الشناوي للعديد من الأهداف والفرص المحقق للتسجيل ببراعة.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره بالميراس البرازيلي في المباراة المقبلة، التي تقام يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.