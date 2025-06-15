نجوم الفن يؤازرون الأهلي أمام إنتر ميامي من المدرجات (صور)

كتب - يوسف محمد:

تفصلنا دقائق قليلة عن افتتاح مباراة بطولة كأس العالم للأندية، بمباراة تجمع بين فريقي الأهلي المصري أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إنتر ميامي الأمريكي اليوم، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك"، في إطار منافسات الجولة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وتشهد مدرجات ملعب "هارد روك"، تواجد عدد من الفنانين المصريين، الذين توجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم المارد الأحمر في مونديال الأندية وبالأخص أمام إنتر ميامي اليوم، على رأسهم: "خالد سليم، محمد فراج وعمرو وهبة".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري 2025 حتى 13 يوليو المقبل من العام ذاته.

ويتواجد الأهلي وإنتر ميامي، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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تردد قناة "إم بي سي مصر" الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي مجانا





