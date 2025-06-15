كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب هارد روك منذ قليل استعدادا لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وظهر حسين الشحات مرتديا سوار عليه علم فلسطين دعما منه للقضية، بجانب حمل كتاب القرآن الكريم.

وأعلن خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنتر ميامي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - تريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

اقرأ أيضًا:

هل يمحي ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي أحداث كارثة كوبا أمريكا؟

جماهير الأهلي تتوافد على ملعب هارد روك قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)



