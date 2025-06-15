مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
19:00

أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية

الأهلي

0 0
03:00

انتر ميامى

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

سوار فلسطين والقرآن.. أول صور لبعثة الأهلي من ملعب هارد روك

01:35 ص الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    ريبييرو
  • عرض 19 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 19 صورة
    ديانج وحمدي فتحي
  • عرض 19 صورة
    العش
  • عرض 19 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 19 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 19 صورة
    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    محمد هاني
  • عرض 19 صورة
    عاشور وخالد عبد الفتاح
  • عرض 19 صورة
    طاهر وكوكا
  • عرض 19 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 19 صورة
    الشناوي ويحيى عطية الله
  • عرض 19 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 19 صورة
    الأهلي يصل ملعب هارد روك (3)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي يصل ملعب هارد روك (2)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي يصل ملعب هارد روك (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب هارد روك منذ قليل استعدادا لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وظهر حسين الشحات مرتديا سوار عليه علم فلسطين دعما منه للقضية، بجانب حمل كتاب القرآن الكريم.

وأعلن خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنتر ميامي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - تريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

اقرأ أيضًا:

هل يمحي ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي أحداث كارثة كوبا أمريكا؟

جماهير الأهلي تتوافد على ملعب هارد روك قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وإنتر ميامي الأهلي الأهلي اليوم تشكيل الأهلي تشكيل الاهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)