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"خلال مباراة ضد أمريكا".. بكاء لاعبي منتخب إيران للكرة الطائرة بعد الهجوم الإسرائيلي

12:24 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    لاعب منتخب إيران (1)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعبي منتخب إيران للكرة الطائرة، خلال دخولهم في نوبة بكاء قوية خلال مباراتهم أمام منتخب أمريكا، عند علمهم بقيام الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ضد بعض المناطق الإيرانية.

وكانت الهجمات والضربات الجوية التي وجهتها إسرائيل إلى إيران فجر الجمعة الماضي، تسببت في استشهاد مجموعة من القادة الشجعان والمواطنين الكرام.

وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أدان الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، من خلال بيان رسمي جاء نصه كالتالي: "يدين الاتحاد الإجراء الوحشي الذي اتخذه النظام المحتل في القدس، والذي يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، وجريمة لا تغتفر ضد الإنسانية".

وأضاف: "إن أبطال وقدامى ومسؤولي كرة القدم الإيرانية، الذين صنعوا ملحمة خالدة في الدفاع عن الهوية الإسلامية والإيرانية خلال الأعوام الثمانية من الدفاع المقدس، حاضرون اليوم بنفس روح المقاومة والتضحية إلى جانب الشعب الإيراني الشريف والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، وهم مستعدون لتقديم أي تضحية".

ويذكر أن منتخب أمريكا للكرة الطائرة، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب إيران، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في بطولة العالم VNL في العام الحالي 2025.

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