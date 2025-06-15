كتب - يوسف محمد:

حرص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم السبت، على حضور حفل عشاء أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمناسبة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهد حفل العشاء حضور العديد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، على رأسهم: "خالد مرتجى القائم بأعمال نائب رئيس النادي، طارق قنديل، حسام غالي، محمد الغزاوي، محمد الجارحي، محمد الدماطي، محمد سراج ومى عاطف، بالإضافة إلى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي".

كما شهد حفل العشاء، الذي أقيم مساء اليوم السبت، تواجد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويستهل المارد الأحمر مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي فجر غد الأحد، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

ويذكر أن النادي الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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