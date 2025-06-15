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هل يحق للأهلي التعاقد مع صفقات جديدة في كأس العالم؟

09:00 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    محمد علي بن رمضان من مران الأهلي
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    محمد علي بن رمضان من مران الأهلي1
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    الأهلي يضم محمود حسن تريزيجيه (3)
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    الأهلي يضم محمود حسن تريزيجيه (1)
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    تريزيجيه من مران الأهلي في ميامي
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    تريزيجيه
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    تريزيجيه مع الأراجوز في فيديو تقديم صفقته
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    أحمد زيزو (1)
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    أحمد زيزو (2)
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    أحمد زيزو (3)
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كتبت-هند عواد:

دعم الأهلي صفوفه بمجموعة من الصفقات قبل انطلاق النسخة الاستثنائية من كأس العالم للأندية 2025، والتي تضم 32 فريقا لأول مرة في التاريخ، وعلى رأس هذه الصفقات محمود حسن تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو.

ورغم غلق باب التعاقدات، ما زال الأهلي لديه فرصة لدعم صفوفه بلاعبين جدد في بطولة كأس العالم للأندية، لكن بشرط أن يواصل مشواره في المسابقة.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فترتين تعاقد للفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بدأت الأولى يوم 1 يونيو الحالي وانتهت يوم 10 من نفس الشهر، على أن تكون نافذة التعاقدات الأخرى خلال يومي 27 يونيو و3 يوليو.

ويخوض الأهلي 3 مباريات في دور المجموعات ضد كل من، إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، على الترتيب، على أن ينهي منافسات الدور الأول يوم 24 يونيو الحالي.

وفي حالة صعود الأهلي إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، سيمتلك فرصة لتدعيم صفوفه من جديد خلال الفترة الثانية من القيد، ولا توجد قيود بشأن عدد الأجانب في صفقات الفريق خلال المونديال، وفقا للوائح فيفا الاستثنائية.

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