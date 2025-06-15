مبلغ ضخم.. تكلفة إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم بالمجان

كتبت-هند عواد:

أعلنت شبكة قنوات إم بي سي مصر، إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، البطولة المقامة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ووفقا لصحيفة "الجارديان"، حصلت شركة " Dazn" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، بعد حصل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مبلغ ضخم قدره مليار دولار (787 مليون جنيه إسترليني).

وبعد شهر من حصول على دازن على حقوق بث مباريات البطولة، أبرمت المملكة العربية السعودية (شبكة إم بي سي)، صفقةً لشراء حصة 10% في دازن مقابل مليار دولار أمريكي إضافي.

وهكذا، تكون تكلفة إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية عبر شبكة قنوات إم بي سي، وصلت إلى 49.71 مليار جنيه مصر، وفقا لما أعلنته صحيفة "الجارديان" الإنجليزية في تقريرها.

ويخوض الأهلي 3 مباريات في دور مجموعات كأس العالم للأندية، جاءت مواعيدهم بتوقيت مصر كالآتي:

الأهلي - إنتر ميامي: الثالثة فجر الأحد 15 يونيو

الأهلي - بالميراس: السابعة مساء الخميس 19 يونيو

الأهلي - بورتو: الرابعة صباح الثلاثاء 24 يونيو

اقرأ أيضًا:

الموت يفجع عضو مجلس إدارة الزمالك

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي والقنوات الناقلة