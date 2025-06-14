كتب - يوسف محمد:

يرى محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق لديه الفرصة لتقديم أداء مميز غدا أمام إنتر ميامي الأمريكي، مؤكدا أن المارد الأحمر يمتلك قائمة من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية حاليا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إنتر ميامي الأمريكي غدا الأحد، في تمام الساعة الثالثة فجرا على ملعب "هارد روك"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال أبو في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي يستطيع تقديم مستوى مميز أمام إنتر ميامي والظهور بشكل جيد، خاصة وأن فريق إنتر ميامي لولا وجود ميسي لم يكن يعرفه أحد".

وأضاف: "الأهلي نجح في ضم صفقات قوية استعدادا لمونديال الأندية، لاعبي الفريق لديهم تركيز كبير، لتقديم أفضل ما لديهم خلال هذه المباراة والتي تعد من المباريات التاريخية للفريق".

وتابع: "عدد من الصفقات الجديدة سيكون لها دور في مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي اليوم، وبالأخص الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ".

وأكمل: "دفاع الأهلي لم يظهر بشكل جيد في مباراة باتشوكا الودية، لكن هذا طبيعي خاصة وأنها كانت المباراة الأولى التي يقودها ريبيرو منذ توليه القيادة الفنية للأهلي".

وواصل: "الأهلي يمتلك قائمة مليئة باللاعبين، مما يساعد المدير الفنى على عمل طريقة لعب تساهم في سد الثغرة الدفاعية التي ظهرت في مباراة باتشوكا الودية، كما أن الضغط من الأمام سيساعد في التقليل من ظهور أخطاء دفاعية".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "الأهلي يمتلك أحد أقوى وأفضل اللاعبين في أفريقيا في الوقت الحالي، يمكنهم تحقيق الفوز في مباراة إنتر ميامي ولكن لا بد أن يثقوا في أنفسهم في البداية".

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