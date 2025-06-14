كتب - محمد القرش:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق إقامة البعثة في مدينة ميامي، تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبييرو استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو على إقامة مران خفيف للاعبين من أجل تجهيزهم لخوض لقاء إنتر ميامي، الذي سيقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا- الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

كما أقيم الاجتماع الفني للمباراة بملعب «هارد روك» الذي يستضيف لقاء الفريقين، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا، الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي، والكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، وحنان الزيني منسق البعثة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، ووائل محمد إداري الفريق، ونيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية بشركة الأهلي لكرة القدم، كما حضر أيضًا مراقب المباراة وطاقم الحكام ومسئولو إنتر ميامي الأمريكي، وكذلك مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه المكون من اللون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر فيما يرتدي الحارس الزي اللبني بالكامل، بينما يرتدي فريق إنتر ميامي الأمريكي اللون البينك بالكامل، ويرتدي الحارس اللون الأصفر بالكامل.

وتسلم المهندس خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة العاشرة في بطولة كأس العالم للأندية التي تجري فعالياتها في أمريكا خلال الفترة من 14 إلى 13 يوليو الجاري.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.