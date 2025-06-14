مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

شركة تعلن عمل موظفيها من المنزل دعماً للأهلي في كأس العالم للأندية

08:45 م السبت 14 يونيو 2025

تدريبات الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

قررت إحدى الشركات المصرية اعتماد العمل من المنزل لموظفيها يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2025، وذلك بالتزامن مع مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وجاء بيان الشركة بأن قرار العمل من المنزل يرجع لتقدير شغف الموظفين بالحدث الكروي الكبير، بجانب حرص الإدارة على توفير أجواء مريحة تسمح لهم بمتابعة المباراة دون التأثير على التزاماتهم المهنية، خاصة أن ساعات العمل الرسمية تبدأ في العاشرة صباحاً، أي بعد سبع ساعات فقط من صافرة البداية.

وستقام مواجهة الأهلى وإنتر ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة ، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أم بي سي مصر، أم بي سي أكشن.

اقرأ أيضًا:

أهالي كوم حمادة يحتفلون بمشاركة مصطفى العش في مونديال الأندية مع الأهلي

قنوات ناقلة مجانية.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي كأس العالم للأندية كأس العالم الأهلي وإنتر ميامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار (التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة)
هل تتأثر مصر بالخطر الإشعاعي بعد الهجوم على إيران؟.. الرقابة النووية توضح