شركة تعلن عمل موظفيها من المنزل دعماً للأهلي في كأس العالم للأندية

كتب - نهى خورشيد:

قررت إحدى الشركات المصرية اعتماد العمل من المنزل لموظفيها يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2025، وذلك بالتزامن مع مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وجاء بيان الشركة بأن قرار العمل من المنزل يرجع لتقدير شغف الموظفين بالحدث الكروي الكبير، بجانب حرص الإدارة على توفير أجواء مريحة تسمح لهم بمتابعة المباراة دون التأثير على التزاماتهم المهنية، خاصة أن ساعات العمل الرسمية تبدأ في العاشرة صباحاً، أي بعد سبع ساعات فقط من صافرة البداية.

وستقام مواجهة الأهلى وإنتر ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة ، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أم بي سي مصر، أم بي سي أكشن.

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