كتب ـ محمد الميموني:

الكثير من مشجعي كرة القدم وبالأخص جماهير النادي الأهلي يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة فريقهم أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي نظيره إنتر ميامي عند الثالثة من فجر اليوم الأحد الموافق 15 يونيو، في افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي :

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر وإم بي سي أكشن.

وأعلنت قناة Sports First عن نقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي وهى قناة مفتوحة وستكون متاحة من خلال القمر الصناعي نايل سات.

معلقين مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ـ يعلق مدحت شلبي على قناة إم بي سي مصر 1.

ـ يعلق فارس عوض على قناة إم بي سي مصر 2.

ـ يعلق فهد العتيبي على قناة إم بي سي أكشن.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

يذكر أن مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية تضم كل من إنتر ميامي ، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.