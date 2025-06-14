كتبت-هند عواد:

كشف الأهلي قائمته لخوض أولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو، والتي شهدت وجود 8 لاعبين يظهروا للمرة الأولى في المونديال.

وتضم قائمة الأهلي لخوض مباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج ، محمد مجدى أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: نيجيك جراديشار ووسام أبو علي

لاعبون يظهرون لأول مرة في كأس العالم

يضم الأهلي 8 لاعبين يظهرون لأول مرة في كأس العالم للأندية، وهم الوافد الجديد محمد سيحا والحارس الشاب مصطفى مخلوف، مصطفى العش، أحمد رضا، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، جراديشار، ووسام أبوعلي.

كما تضم قائمة الأهلي لاعبين سبق لهم الظهور في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية، إلا أنهم لم يخوضوا أي مباراة في المسابقة، وهما أحمد رمضان بيكهام وكريم الدبيس.