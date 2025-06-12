أكثر الأندية العربية مشاركة في كأس العالم للأندية.. ما ترتيب الأهلي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الكروي الأهم في الفترة الحالية، وذلك بإقامة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الاستثنائية بمشاركة 32 فريقًا بأمريكا.

وتشهد النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية، مشاركة 5 أندية عربية يتصدرها الأهلي، الهلال السعودي، الوداد المغربي، العين الإماراتي، الترجي التونسي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أكثر الأندية العربية المشاركة في البطولة بالنسخ السابقة كالتالي:

- يحتل الأهلي صدارة الأندية العربية الأكثر مشاركة في مونديال الأندية برصيد 9 مشاركات.

- يأتي الترجي التونسي والهلال السعودي في وصافة الأندية المشاركة في مونديال الأندية بواقع 3 مرات لكل منهما.

- ثم يأتي الرجاء المغربي والوداد في المركز الثالث بواقع مشاركتين لكل منهما في بطولة كأس العالم للأندية.