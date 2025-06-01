"نحن أحفاد الفراعنة".. دخلة جمهور بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا
كتب - محمد القرش:
بدأت مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي منذ قليل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024/25.
وحمل جمهور بيراميدز لافتة في مدرجات ستاد الدفاع الجوي، حيث كُتب عليها: "نحن أحفاد الفراعنة".
ويتقدم بيراميدز على نظيره صن داونز بهدف دون رد، سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول.
يُذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 على ستاد لوفتوس فيرسفيلد.
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