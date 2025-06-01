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"نحن أحفاد الفراعنة".. دخلة جمهور بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

08:55 م الأحد 01 يونيو 2025

قمصان الأهلي من مدرجات بيراميدز

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كتب - محمد القرش:

بدأت مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي منذ قليل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

وحمل جمهور بيراميدز لافتة في مدرجات ستاد الدفاع الجوي، حيث كُتب عليها: "نحن أحفاد الفراعنة".

ويتقدم بيراميدز على نظيره صن داونز بهدف دون رد، سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول.

يُذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 على ستاد لوفتوس فيرسفيلد.

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